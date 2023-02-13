Потапова поднялась на 13 строчек рейтинга WTA после триумфа в Австрии
Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Анастасия Потапова совершила резкий подъем в рейтинге Женской теннисной ассоциации, обновленная версия которого обнародована в понедельник на сайте WTA.
Она поднялась на 13 строчек и теперь занимает 31-е место.
Прогресс Потаповой в рейтинге стал следствием успешного выступления категории WTA-250 в Линце (Австрия), победителем которого она стала 12 февраля.
Возглавляет рейтинг по-прежнему Ига Швентек (Польша). Наивысшую позицию среди россиянок продолжает занимать Дарья Касаткина – восьмое место.