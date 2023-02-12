Россиянка Потапова выиграла теннисный турнир в австрийском Линце
Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Потапова в воскресенье стала победительницей турнира категории WTA-250, который прошел в Линце (Австрия).
В финале спортсменка из России обыграла хорватку Петру Мартич - 6:3, 6:1.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Потапова занимает 44-е место. Мартич - 34-е.
Для 21-летней Потаповой это уже второй титул WTA в одиночном разряде.
Призовой фонд Upper Austria Ladies Linz-2023 составил свыше 225 тыс. евро.