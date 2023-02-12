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Россиянка Потапова выиграла теннисный турнир в австрийском Линце

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Потапова в воскресенье стала победительницей турнира категории WTA-250, который прошел в Линце (Австрия).

В финале спортсменка из России обыграла хорватку Петру Мартич - 6:3, 6:1.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Потапова занимает 44-е место. Мартич - 34-е.

Для 21-летней Потаповой это уже второй титул WTA в одиночном разряде.

Призовой фонд Upper Austria Ladies Linz-2023 составил свыше 225 тыс. евро.

теннис WTA Анастасия Потапова
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