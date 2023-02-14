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Российских прыгунов в воду пригласили участвовать в соревнованиях в Азии

Российских прыгунов в воду пригласили участвовать в соревнованиях в Азии
Фото: Atsushi Tomura/Getty Images

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российские прыгуны в воду получили возможность выступить на Азиатских играх, а также на молодежном чемпионате мира, сообщил "Интерфаксу" президент Российской федерации по прыжкам в воду Станислав Дружинин.

"Могу подтвердить, нам пришло предложение от Азиатской федерации плавания выступить в Азиатских играх, на молодежном чемпионате мира", - сказал Дружинин.

Международный олимпийский комитет в феврале 2022 года рекомендовал спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендациям МОК.

В феврале 2023 года президент МОК Томас Бах, касаясь вопроса отстранения российских и белорусских атлетов, заявил, что правительства не должны решать вопрос о допуске или недопуске спортсменов к международным соревнованиям. Ранее министры спорта ряда стран высказались за недопуск россиян и белорусов до Олимпиады 2024 года в Париже. Министр спорта Олег Матыцин осудил подобные желания коллег из ряда стран.

прыжки в воду Азия
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