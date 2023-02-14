Капитан сборной Турции по гандболу и его пятилетний сын погибли в землетрясении

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Капитан сборной Турции по гандболу Джемаль Кютахью найден мертвым при разборке завалов после в Кахраманмараше после землетрясения, сообщается на сайте Турецкой федерации гандбола.

Вместе с ним погиб и его пятилетний сын Чинар.

Сообщается, что под завалами могла оказаться жена спортсмена, находящаяся на четвертом месяце беременности. Ее судьба в настоящий момент неизвестна.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из них составила 7,6. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.

По последним данным, число погибших в двух странах уже превысило 33 тыс. человек, в Сирии жертвами стихийного бедствия стали свыше 3,5 тыс. человек.