Сербским фанатам запретили въезд в Молдавию на матч Лиги конференций УЕФА

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Власти приняли решение о проведении футбольного матча между тираспольским "Шерифом" и белградским "Партизаном" после запрета въезда сербских болельщиков в Молдавию. Соответствующую информацию распространил сайт футбольного клуба "Шериф".

Во вторник утром продажа билетов на игру прекратилась на двух онлайн-площадках, которые были уполномочены продавать билеты.

"Федерация футбола Молдавии проинформировала ФК "Шериф" о решении властей Молдовы провести матч раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА между ФК "Шериф" и белградским "Партизаном" без зрителей. В этой связи ФК "Шериф" информирует зрителей, которые приобрели билеты на матч, что клуб вернет потраченные на билеты деньги", - говорится в сообщении.

Этому предшествовал тот факт, что молдавские власти не пустили в страну группу болельщиков из Сербии, прилетевших поддержать "Партизан". Пограничная полиция Молдавии заявила, что "ряду иностранцев было отказано во въезде из-за несоответствия условий для получения такого права".

Накануне президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия готовит диверсионные действия с целью совершения государственного переворота в республике, в том числе с участием граждан Сербии. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич категорически опроверг это заявление, потребовав от молдавских властей срочного предоставления имеющейся у них информации по этому поводу.

Игра "Партизана" в Кишиневе с "Шерифом в рамках турнира Лига конференций УЕФА запланирована на 16 февраля.