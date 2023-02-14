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РФС приступил к поискам соперников для сборной России в Бразилии

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз (РФС) прорабатывает вариант проведения серии товарищеских матчей сборной России с бразильскими клубами, сообщает "Спорт-Экспресс".

Речь идет о командах, выступающих в Серии А – главном дивизионе бразильского футбола. Предполагается, что матчи будут проходить в период с 20 по 30 марта во время паузы, которую ФИФА выделяет для сборных команд.

В качестве мест проведения этих встреч рассматриваются Катар и ОАЭ.

футбол Россия Бразилия
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