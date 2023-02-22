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"Реал" разгромил "Ливерпуль" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты испанского "Реала" нанесли крупное поражение английскому "Ливерпулю" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Результат матча в Ливерпуле - 5:2. Победу "Реалу" принесли голы Винисиуса Жуниора (21-я и 36-я минута), Карима Бензема (55, 67) и Эдера Милитао (47). Британская команда ответила точными ударами Дарвина Нуньнеза (4) и Мохамеда Салаха (14).

В параллельном матче итальянский "Наполи" обыграл немецкий "Айнтрахт" - 2:0. Отличились Виктор Осимхен (40-я минута) и Джованни Ди Лоренцо (65). Игрок итальянцев Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти (36).

Ответные матчи пройдут 15 марта.

футбол Лига чемпионов УЕФА
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