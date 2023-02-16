"Боруссия" победила "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты немецкой "Боруссии" (Дортмунд) со счетом 1:0 нанесли поражение английскому "Челси" в первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Единственный гол в матче в Дортмунде состоялся на 63-й минуте. Автор взятия ворот – Карим Адейеми.
В другом, параллельно шедшем матче, португальская "Бенфика" на выезде выиграла у бельгийского "Брюгге" - 2:0. Отличились Жоау Мариу (51 минута, с пенальти) и Давид Нерес (88).
Ответные матчи в этих парах пройдут на полях "Челси" и "Бенфики" соответственно.