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"Бавария" победила ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты немецкой "Баварии" со счетом 1:0 нанесли поражение французскому "Пари Сен-Жермен" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

На 53-й минуте встречи на поле ПСЖ отличился Кингсли Коман.

На 83-й минуте футболист ПСЖ Килиан Мбаппе поразил ворота "Баварии", но гол был отменен: благодаря системе VAR было выявлено положение "вне игры".

"Бавария доигрывала матч в меньшинстве: на 90+2 минуте вторую желтую карточку получил Бенжамен Павар.

В другом матче игрового вечера итальянский "Милан" на своем поле со счетом 1:0 взял верх над английским "Тоттенхэмом". Автором гола на 7-й минуте стал Браим Диас.

Ответные матчи в этих парах пройдут в Германии и Англии соответственно.

футбол Лига чемпионов УЕФА
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