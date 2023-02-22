ЦСКА забросил семь шайб "Спартаку" в матче КХЛ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В московском дерби, которое состоялось в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, ЦСКА нанес крупное поражение "Спартаку".

Матч прошел на домашней арене "Спартака". Итог противостояния в "Мегаспорте" - 7:1 в пользу армейцев, у которых шайбы забросили Сергей Плотников (7 и 42 минуты), Фредрик Классон (28), Никита Нестеров (29), Михаил Григоренко (40), Андрей Светлаков (50) и Павел Карнаухов (52). У хозяев отличился Роман Старченко (50).

ЦСКА набрал 92 очка и в Западной конференции поднялся на второе место, уступая петербургскому СКА 11 баллов. Армейцы провели вторую подряд разгромную игру: 20 февраля они со счетом 8:3 у себя победили нижегородское "Торпедо".

"Спартак" на "Западе" находится на девятом месте, имея в активе 64 балла (67 игр). В регулярном чемпионате "красно-белым" осталось сыграть один матч - против столичного "Динамо". Спартаковцы еще имеют шансы подняться в зону плей-офф на восьмое место, где в настоящее время находится минское "Динамо" (66 очков, 67 игр). В случае равенства очков с минчанами "Спартак" будет иметь преимущество по количеству побед в основное время.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2022/2023 завершится 26 февраля. Каждый клуб должен сыграть 68 матчей. Плей-офф стартует 1 марта. Действующий обладатель Кубка Гагарина - ЦСКА.