ЦСКА разгромил "Краснодар" в Кубке России по футболу
Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл "Краснодар" в домашнем матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
Итог матча - 3:0. Голы забили Мойзес (10-я минута), Федор Чалов (30) и Антон Заболотный (86).
На 61-й минуте игрок ЦСКА Хорхе Карраскаль не реализовал пенальти.
Второй матч пройдет 28 февраля в Краснодаре.
В текущем сезоне Кубок России проходит по обновленному регламенту - команды в плей-офф разделены на Путь РПЛ и Путь регионов. Победители четвертьфиналов Пути РПЛ выходят в полуфинал, проигравшие команды опускаются в Путь регионов, где встретятся с победителями первого этапа 1/4 финала региональной подгруппы. В финале Кубка России, который состоится в июне, встретятся победители Пути РПЛ и Пути регионов.
Действующим обладателем Кубка является московский "Спартак".