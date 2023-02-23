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"Байер" по пенальти обыграл "Монако" и вышел в 1/8 Лиги Европы

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты немецкого "Байера" победили соперников из "Монако" во втором матче 1/16 Лиги Европы УЕФА.

Первый матч выиграл "Монако" - 3:2.

Ответная встреча проходила в Монако и завершилась с результатом 3:2 в пользу "Байера".

За "Байер" отличились Флориан Вирц (13-я минута), Эсекиель Паласиос (21) и Амин Адли (58). В составе "Монако" забили Виссам Бен-Йеддер (19, пенальти) и Бриэль Эмболо (84).

Этот результат вынудил команды продолжить игру в дополнительном времени, где голов забито не было.

В серии пенальти точнее оказались футболисты "Байера".

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменён на 78-й минуте, не отметившись результативными действиями.

На стадии 1/16 финала команды, занявшие на групповом этапе Лиги Европы вторые места в своих подгруппах, встречались с клубами, расположившимися на третьих местах в группах Лиги чемпионов УЕФА. Победители сыграют в 1/8 финала с командами, которые заняли первые места в группах Лиги Европы.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 24 февраля в швейцарском Ньоне.

Финал Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште (Венгрия).

Байер Монако
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