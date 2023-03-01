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"Адмирал" выиграл у "Салавата Юлаева" в первом матче серии плей-офф КХЛ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Владивостокский "Адмирал" нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в стартовом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи в Уфе - 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу "Адмирала". Победитель определился в овертайме.

Благодаря этой победе, "Адмирал" повел в серии до четырех побед - 1-0. Следующий матч также пройдет в Уфе 3 марта.

Команды представляют Восточную конференцию. По итогам регулярного чемпионата "Салават Юлаев" занял второе место в конференции, "Адмирал" - седьмое.

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