"Адмирал" выиграл у "Салавата Юлаева" в первом матче серии плей-офф КХЛ
Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Владивостокский "Адмирал" нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в стартовом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Результат встречи в Уфе - 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу "Адмирала". Победитель определился в овертайме.
Благодаря этой победе, "Адмирал" повел в серии до четырех побед - 1-0. Следующий матч также пройдет в Уфе 3 марта.
Команды представляют Восточную конференцию. По итогам регулярного чемпионата "Салават Юлаев" занял второе место в конференции, "Адмирал" - седьмое.