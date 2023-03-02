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Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Дубае

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев победил нидерландца Ботика Ван де Зандшульпа в четвертьфинале теннисного турнира категории ATP 500 в Дубае.

Результат встречи – 6:3, 7:6 (7:3).

Рублев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает седьмое место. Это наивысшая позиция среди россиян в данный момент. В свою очередь, Ван де Зандшульп классифицируется в качествен 33-й ракетки мира.

Соперником Рублева в 1/2 финала будет представитель Германии Александр Зверев (№ 16 в рейтинге ATP). Против него россиянин провел пять официальных матчей и все проиграл.

Призовой фонд турнира в Дубае составляет $2,85 млн.

теннис Андрей Рублев
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