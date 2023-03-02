"Автомобилист" и "Сибирь" победили в первых матчах серии плей-офф КХЛ

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "Автомобилист" и новосибирская "Сибирь" одержали победы в первых матчах серий стартового раунда плей-офф, розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

"Автомобилист" на своем льду взял верх над магнитогорским "Металлургом" - 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) и повел в серии до четырех побед - 1-0. Следующий матч в этой паре пройдет 4 марта в Екатеринбурге.

В свою очередь, "Сибирь" в Омске обыграла местный "Авангард" - 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу новосибирской команды. Решающий гол состоялся в овертайме. Следующую игру команды проведут в Омске 4 марта при счете 1-0 в серии в пользу "Сибири".

Все команды в этих парах представляют Восточную конференцию. Регулярный чемпионат "Авангард" завершил на третьем месте в конференции, "Автомобилист" - на четвертом, "Металлург" - на пятом, "Сибирь" - на шестом.