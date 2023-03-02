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Московские "Динамо" и ЦСКА стартовали с побед в Кубке Гагарина

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Московские хоккейные клубы "Динамо" и ЦСКА одержали победы на старте серий первой стадии плей-офф КХЛ, розыгрыша Кубка Гагарина.

"Динамо" повело в серии с нижегородским "Торпедо", победив его со счетом 3:1 (1:1 1:0, 1:0). ЦСКА на своем льду взял верх над череповецкой "Северсталью" - 5:2 (0:1, 2:0, 3:1).

Серии в этих парах продолжатся 4 марта матчами вновь на аренах клубов "Торпедо" и ЦСКА.

Все эти команды представляют Западную конференцию. Регулярный чемпионат ЦСКА завершил на втором месте Запада, "Торпедо" - на четвертом, "Динамо" - на пятом, "Северсталь" - на седьмом.

хоккей КХЛ Кубок Гагарина
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