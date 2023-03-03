Дубль Капризова принес "Миннесоте" победу над "Ванкувером" в НХЛ

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - "Миннесота" одержала победу над "Ванкувером" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Результат встречи - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу "Миннесоты". Оба гола в ее составе провел российский хоккеист Кирилл Капризов - на 1-й и 24-й минутах.

Выступающий в "Миннесоте" с сезона-2020/21 25-летний нападающий довел число голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги до 113 (в 198 матчах). Также на его счету 119 голевых передач. В нынешнем сезоне Капризов набрал 73 (39+34) очка по системе "гол+пас" в 62 матчах.