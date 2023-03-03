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Рублев впервые в карьере победил Зверева и вышел в финал турнира в Дубае

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев обыграл представителя Германии Александра Зверева в 1/2 финала турнира категории ATP 500 в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (11:9) в пользу россиянина.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает шестое место – наивысшее среди россиян в данный момент. Зверев – 16-я ракетка мира.

Рублев впервые в карьере победил Зверева в официальных матчах, до этого соперники встречались пять раз, россиянин не выиграл ни одного сета.

В финале турнира в Дубае Рублев сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия, №1 в рейтинге ATP) – Даниил Медведев (Россия, 7).

Призовой фонд турнира в Дубае составляет $2,85 млн.

теннис Андрей Рублев
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