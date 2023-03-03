Медведев победил Джоковича и сыграет с Рублевым в финале турнира в Дубае

Теннисист Даниил Медведев Фото: AP/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев в 1/2 финала турнира категории ATP-500 в Дубае нанес поражение первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.

Встреча, состоявшаяся в пятницу, завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянина, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает седьмое место.

В финале Медведев встретится с другим россиянином - Андреем Рублевым (6-й номер рейтинга), являющимся действующим чемпионом соревнования в Дубае. Счет по победам в личных встречах - 4-2 в пользу Медведева.

Призовой фонд Dubai Duty Free Tennis Championships-2023 (хард) составляет более $ 2,85 млн. Победитель получит почти 534 тыс. долларов и 500 очков в зачет рейтинга АТР.