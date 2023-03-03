"Факел" и "Химки" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Футболисты воронежского "Факела" в домашнем матче 18-го тура Российской премьер-лиги сыграли вничью с подмосковными "Химками".

Игра, состоявшаяся в пятницу в Воронеже, завершилась со счетом 1:1. За гостей из Химок гол реализовал Маркос Гильерме (21 мин). В составе "Факела" отличился Георгий Гонгадзе (44 мин).

В турнирной таблице РПЛ "Факел" занимает 13-е место, набрав 14 очков. "Химки" находятся на 15-й строчке (13 баллов).

Матч "Факел"-"Химки" стал первым после зимней паузы в чемпионате России.