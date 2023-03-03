Поиск

"Факел" и "Химки" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Футболисты воронежского "Факела" в домашнем матче 18-го тура Российской премьер-лиги сыграли вничью с подмосковными "Химками".

Игра, состоявшаяся в пятницу в Воронеже, завершилась со счетом 1:1. За гостей из Химок гол реализовал Маркос Гильерме (21 мин). В составе "Факела" отличился Георгий Гонгадзе (44 мин).

В турнирной таблице РПЛ "Факел" занимает 13-е место, набрав 14 очков. "Химки" находятся на 15-й строчке (13 баллов).

Матч "Факел"-"Химки" стал первым после зимней паузы в чемпионате России.

футбол РПЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Медведев победил Джоковича и сыграет с Рублевым в финале турнира в Дубае

Медведев победил Джоковича и сыграет с Рублевым в финале турнира в Дубае

Рублев впервые в карьере победил Зверева и вышел в финал турнира в Дубае

Прокуратура Нидерландов потребовала для футболиста "Спартака" Промеса 2 года тюрьмы

Прокуратура Нидерландов потребовала для футболиста "Спартака" Промеса 2 года тюрьмы

"Волга" оштрафована на полмиллиона рублей за брошенный в игрока "Зенита" банан

Дубль Капризова принес "Миннесоте" победу над "Ванкувером" в НХЛ

Медведев сыграет с Джоковичем в полуфинале турнира в Дубае

Медведев сыграет с Джоковичем в полуфинале турнира в Дубае

Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Дубае

Европейский суд разрешил Никите Мазепину выступать в "Формуле-1"

Европейский суд разрешил Никите Мазепину выступать в "Формуле-1"

"Спартак" сыграет с "Уралом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России

"Спартак" сыграет с "Уралом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });