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"Спартак" сыграл вничью с "Уралом" в матче РПЛ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" и "Урала" (Екатеринбург) не определили победителя в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги.

Результат игры в Москве - 2:2. За "Спартак" дубль оформил Руслан Литвинов (45+4-я и 75-я минуты). В составе "Урала" забили Рай Влут (29) и Эрик Бикфалви (64).

На 86-й минуте арбитр после просмотра видеоповтора отменил гол нападающего "Спартака" Александра Соболева.

"Спартак" не проигрывает в РПЛ девять матчей подряд и занимает в таблице второе место, набрав 37 очков. "Урал" идет на десятом месте, у команды 22 очко.

В следующем туре чемпионата "Спартак" сыграет с воронежским "Факелом", матч пройдет 11 марта. "Урал" в тот же день встретится с московским "Торпедо".

футбол РПЛ Спартак Урал
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