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"Волга" оштрафована на полмиллиона рублей за брошенный в игрока "Зенита" банан

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Ульяновская "Волга" оштрафована на 500 тысяч рублей за поведение болельщика, бросившего банан в сторону бразильского футболиста петербургского "Зенита" Вендела в кубковом матче, заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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"Мы увидели откуда был брошен банан и в какое место на поле он был нацелен. Мы приняли следующее решение: за совершение зрителями действий, направленных на возбуждение ненависти и унижение достоинства человека по признаку расы, оштрафовать ФК "Волга" на 500 тысяч рублей и обязать провести 1 матч Кубка России без зрителей условно. Испытательный срок - 2 года с момента принятия настоящего решения", - сказал Григорьянц на пресс-конференции в пятницу.

"Волга" также заплатит 20 тыс. рублей за бросание на поле снежков болельщиками.

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"Зенит" по итогам матча оштрафован на 200 тыс. рублей за то, его фанаты бросали снежки на поле и попали в игроков и судей. Еще 50 тыс. рублей петербургский клуб заплатит за демонстрацию болельщиками несогласованных баннеров.

25 февраля в матче Кубка России в сторону покидавшего футбольное поле Вендела с трибун был брошен банан.

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу "Зенита".

"Волга" представляет Первую лигу, второй по статуса дивизион в российском футболе.

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