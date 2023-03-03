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Прокуратура Нидерландов потребовала для футболиста "Спартака" Промеса 2 года тюрьмы

Прокуратура Нидерландов потребовала для футболиста "Спартака" Промеса 2 года тюрьмы
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Государственное обвинение в Нидерландах требует два года лишения свободы для выступающего за московский "Спартак" футболиста Квинси Промеса, сообщает нидерландское издание AD.

В пятницу прошли слушания по делу о нападении 31-летнего спортсмена на родственника. Сообщалось, что Промес во время ссоры на семейной вечеринке в 2020 году нанес ножевые ранения двоюродному брату. Удар пришелся в ногу, в результате возле колена образовалась рана. Прокуратура квалифицирует действия футболиста как нападение при отягчающих обстоятельствах. В свою очередь, факт покушения на убийство не доказан в связи с недостаточностью доказательств.

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Также СМИ сообщают, что Промес должен выплатить родственнику 1 млн евро в качестве компенсации.

Суд вынесет вердикт через несколько недель.

На слушания в суде Промес не явился, в настоящее время он находится в расположении "Спартака". Футболист отсутствовал на предсезонных сборах команды в ОАЭ и Турции и готовился ко второй части сезона, находясь в России, с молодежной командой и самостоятельно. Нидерландец принял участие в февральских матчах "Спартака" против "Локомотива" в рамках Кубка России.

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Между тем, сообщалось, что "Спартак" обращался в Минспорта за содействием в выдаче для Промеса российского паспорта, однако получил отказ.

Инцидент с нападением на родственника произошел в тот период, когда Промес защищал цвета амстердамского "Аякса". Сообщалось, что он был арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений, но вскоре был отпущен. Через некоторое время после этого, в 2021 году Промес вернулся в "Спартак", за который выступал с 2014 по 2018 год и выиграл с ним чемпионат и Суперкубок России. В 2022 году он стал обладателем Кубка России.

Промес признавался лучшим игроком России по итогам 2017 года по версии еженедельника "Футбол".

футбол Спартак Квинси Промес
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