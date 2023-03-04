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Московское "Динамо" проиграло "Торпедо" в матче плей-офф КХЛ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Нижегородское "Торпедо" на своем льду победило московское "Динамо" во втором матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Поединок, состоявшийся в Нижнем Новгороде в субботу, завершился со счетом 5:2 (2:0, 0:1, 3:1).

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующий матч команды проведут в Москве 6 марта.

"Торпедо" принимает участие в плей-офф с четвертого места в Западной конференции. "Динамо" завершило регулярный чемпионат на пятой позиции.

"Динамо" - двукратный обладатель Кубка Гагарина (2012, 2013).

Динамо Торпедо КХЛ
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