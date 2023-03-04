Московское "Динамо" проиграло "Торпедо" в матче плей-офф КХЛ
Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Нижегородское "Торпедо" на своем льду победило московское "Динамо" во втором матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Поединок, состоявшийся в Нижнем Новгороде в субботу, завершился со счетом 5:2 (2:0, 0:1, 3:1).
Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующий матч команды проведут в Москве 6 марта.
"Торпедо" принимает участие в плей-офф с четвертого места в Западной конференции. "Динамо" завершило регулярный чемпионат на пятой позиции.
"Динамо" - двукратный обладатель Кубка Гагарина (2012, 2013).