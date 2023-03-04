ЦСКА в овертайме проиграл "Северстали" в матче плей-офф КХЛ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА на своем льду уступил в овертайме череповецкой "Северстали" во втором матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат поединка, состоявшегося в субботу на "ЦСКА-Арене", - 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1). В основное время за гостей шайбы забросили Александр Суворов (5 мин) и Николай Тимашов (52). У армейцев голы реализовали Владислав Каменев (49) и Михаил Григоренко (50).

В дополнительное время победный для "Северстали" гол забил нападающий череповчан Никита Гуслистов (83 минута).

Таким образом, счет в серии стал 1-1. Следующий поединок пройдет на льду "Северстали" в Череповце 6 марта.

ЦСКА - действующий обладатель Кубка Гагарина. Также клуб брал в 2019 году.