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Даниил Медведев вновь стал первой ракеткой России

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Теннисист Даниил Медведев вернул себе статус первой ракетки России, лишив его Андрея Рублева.

СпортДаниил Медведев выиграл третий турнир ATP подрядДаниил Медведев выиграл третий турнир ATP подрядЧитать подробнее

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого обнародована в понедельник на сайте ATP, Медведев поднялся с седьмого на шестое место, в обратном направлении проследовал Рублев.

Рокировке в рейтинге предшествовал турнир категории ATP-500, победителем которого стал Медведев. В финале экс-первая ракетка мира Медведев нанес поражение Рублеву (выиграв третий турнир подряд) и обошел его по числу рейтинговых очков (3775 против 3660).

В топ-5 рейтинга изменений не зафиксировано: лидирует по-прежнему Новак Джокович (Сербия, 7160), далее идут Карлос Алькарас (Испания, 6780), Стефанос Циципас (Греция, 5805), Каспер Рууд (Норвегия, 5560), Тэйлор Фриц (США, 3795).

теннис Даниил Медведев Андрей Рублев
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