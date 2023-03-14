Клуб Первой лиги "Акрон" выбил "Локомотив" из Кубка России по футболу
Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Локомотив" выбыл из розыгрыша Кубка России, в серии пенальти уступив команде Первой лиги тольяттинский "Акрон".
Игра проходила в городе Жигулевск (Самарская область). Основное время завершилось с результатом 1:1. Счёт в матче открыл "Акрон", на 14-й минуте отличился Сергей Макаров. "Локомотив" смог сравнять счет на 75-й минуте после гола Франсуа Камано.
В серии пенальти точнее оказались футболисты "Акрона".
"Акрон" вышел в полуфинал Пути регионов, "Локомотив" покидает розыгрыш Кубка.
Действующим обладателем Кубка России является московский "Спартак".
"Акрон" играет в первенстве Футбольной национальной лиги - второго по силе футбольного дивизиона России. На данный момент клуб занимает там 13 место из 18.