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Клуб Первой лиги "Акрон" выбил "Локомотив" из Кубка России по футболу

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Локомотив" выбыл из розыгрыша Кубка России, в серии пенальти уступив команде Первой лиги тольяттинский "Акрон".

Игра проходила в городе Жигулевск (Самарская область). Основное время завершилось с результатом 1:1. Счёт в матче открыл "Акрон", на 14-й минуте отличился Сергей Макаров. "Локомотив" смог сравнять счет на 75-й минуте после гола Франсуа Камано.

В серии пенальти точнее оказались футболисты "Акрона".

"Акрон" вышел в полуфинал Пути регионов, "Локомотив" покидает розыгрыш Кубка.

Действующим обладателем Кубка России является московский "Спартак".

"Акрон" играет в первенстве Футбольной национальной лиги - второго по силе футбольного дивизиона России. На данный момент клуб занимает там 13 место из 18.

футбол Кубок России по футболу
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