ЦСКА стал последним четвертьфиналистом Кубка Гагарина

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА нанес поражение череповецкой "Северстали" в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат игры, состоявшейся во вторник в Москве, - 5:3 (1:2, 1:0, 3:1) в пользу армейцев, которые выиграли серию со счетом 4-3 и стали последним четвертьфиналистом розыгрыша Кубка Гагарина-2022/2023.

По итогам регулярного чемпионата "Северсталь" в Западной конференции заняла седьмое место, ЦСКА стал вторым.

С учетом завершившейся игры соперники между собой в истории КХЛ сыграли 42 раза. При этом армейцы выиграли 25 раз.

В следующем раунде ЦСКА проведет серию против ярославского "Локомотива".

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина.