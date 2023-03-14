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ЦСКА стал последним четвертьфиналистом Кубка Гагарина

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА нанес поражение череповецкой "Северстали" в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат игры, состоявшейся во вторник в Москве, - 5:3 (1:2, 1:0, 3:1) в пользу армейцев, которые выиграли серию со счетом 4-3 и стали последним четвертьфиналистом розыгрыша Кубка Гагарина-2022/2023.

По итогам регулярного чемпионата "Северсталь" в Западной конференции заняла седьмое место, ЦСКА стал вторым.

С учетом завершившейся игры соперники между собой в истории КХЛ сыграли 42 раза. При этом армейцы выиграли 25 раз.

В следующем раунде ЦСКА проведет серию против ярославского "Локомотива".

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина.

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