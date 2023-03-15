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"Краснодар" разгромил "Ахмат" и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 3:0 нанесли поражение грозненскому "Ахмату" в матче 1/4 финала Пути регионов розыгрыша Кубка России.

На 27-й минуте встречи в Грозном гол провел Мозес Кобнан, на 60-й и 90+3 минутах отличился Никита Кривцов.

Больше половины игры грозненский клуб провел в численном меньшинстве: на 39-й минуте с поля был удален Артем Тимофеев.

В результате "Краснодар" вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России, "Ахмат" выбыл из розыгрыша.

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