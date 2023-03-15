European Athletics оставит в силе санкции против россиян и белорусов до окончания СВО

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) оставит в силе запрет на выступления атлетов из России и Белоруссии в соревнованиях под ее эгидой, сообщается на сайте организации.

В среду в Лозанне прошло заседание совета, здесь была подтверждена позиция, "согласно которой спортсменам из России и Белоруссии запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой European Athletics до окончания СВО на Украине".

В марте 2022 года Международная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) объявила о санкциях, введенных против россиян и белорусов. Вскоре аналогичное решение озвучила и European Athletics.