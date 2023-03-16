Медведев вышел в полуфинал Masters в США, выиграв 18-й матч подряд

Фото: AP/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Испании Алехандро Давидовича-Фокину в 1/4 финала турнира серии Masters в Индиан-Уэллсе.

Матч завершился со счетом 6:3, 7:5 в пользу россиянина, занимающего в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) шестое место. Медведев – первая ракетка России. Давидович-Фокина в рейтинге ATP располагается на 28-м месте.

В полуфинале российский теннисист сыграет с 16-й ракеткой мира Фрэнсисом Тиафо (США).

Между тем, Медведев продлил победную серию до 18 матчей. Последнее поражение датировано 20 января, когда 27-летний спортсмен потерпел поражение от американца Себастьяна Корды в третьем круге турнира Большого шлема Australian Open.