Овечкин сократил до 78 голов отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - "Лос-Анджелес" одержал победу над "Вашингтоном" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат встречи в Лос-Анджелесе – 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) в пользу хозяев.

В составе "Вашингтона" одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин. Это позволило ему довести до 816 число голов за всю карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин, занимающий по этому показателю второе место в лиге, до 78 голов сократил отставание от лидирующего канадца Уэйна Гретцки (894).

В нынешнем сезоне 37-летний россиян набрал 61 (36+25 по системе "гол+пас") очко в 60 встречах.