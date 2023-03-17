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МЮ сыграет с "Севильей" в четвертьфинале Лиги Европы УЕФА

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Английский "Манчестер Юнайтед" стал соперником испанской "Севильи" в 1/4 финала Лиги Европы по итогам жеребьевки в Ньоне в пятницу.

Состав других пар сформирован следующим образом: "Ювентус" (Италия) - "Спортинг" (Португалия), "Байер" (Германия) - "Юнион" (Бельгия), "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Рома" (Италия).

В первом полуфинале сыграют победители пар "Ювентус" - "Спортинг" и МЮ - "Севилья", во втором встретятся победители в парах "Фейеноорд" - "Рома" и "Байер" - "Юнион".

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