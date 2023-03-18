Мондрагон пообещал наказать Дацика в поединке "за длинный язык"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU -Бразильский боец Джеронимо "Мондрагон" Дос Сантос обратился к россиянину Вячеславу Дацику в преддверии их очного боя по правилам К-1 и пообещал наказать его за его различные интервью.

"Он говорил просто ужасные вещи… Дацик, ты очень много болтаешь, ты очень много на себя берешь! Я заряжен на бой, я натренирован. Ты знаешь о моих кулаках, и я готов наказать тебя за твой длинный язык. Жди меня", - заявил Мондрагон, слова которого приводит пресс-служба лиги Ural FC 2.

Бой возглавит турнир, запланированный на 25 марта. Шоу пройдет на арене самарского СКК "Дворец Спорта имени В.Высоцкого". Поединок представителей тяжелого веса пройдет по правилам К-1 и будет состоять из трех раундов по три минуты.