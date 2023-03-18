"Урал" уступил "Динамо" и прервал девятиматчевую серию без поражений в РПЛ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" обыграли соперников из "Урала" (Екатеринбург) в матче 20-го тура Мир - Российской премьер-лиги.

Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Победу "Динамо" принес точный удар Константина Тюкавина (90-я минута).

"Урал", прервавший беспроигрышную серию из девяти матчей подряд, занимает в чемпионате 10-е место (25 очков). "Динамо" идет на четвертой позиции, имея в активе 35 очков.

"Динамо" в следующем туре сыграет с "Сочи", встреча пройдет 1 апреля. "Урал" в тот же день проведет матч против лидера чемпионата "Зенита" (Санкт-Петербург).