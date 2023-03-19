ФК "Ростов" обыграл "Химки" и поднялся на второе место в чемпионате России
Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ростов" в воскресенье одержал победу над подмосковными "Химками" в выездном матче 20-го тура Российской премьер-лиги.
Встреча в Химках закончилась со счетом 1:0. Мяч с пенальти на 18-й минуте забил защитник гостей Максим Осипенко.
"Ростов" набрал 41 очко и в турнирной таблице поднялся на второе место, сместив "Спартак" (40 баллов). "Химки" находятся в зоне вылета, на 15-м месте, имея в активе 13 баллов.