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"Ахмат" обыграл "Крылья Советов" в 20-м туре РПЛ

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ахмат" (Грозный) победил соперников из самарских "Крыльев Советов" в матче 20-го тура Мир - Российской премьер-лиги.

Результат игры в Самаре - 1:0. Победу "Ахмату" принес гол Артема Тимофеева (46-я минута).

"Ахмат" занимает шестое место в чемпионате, набрав 32 очка. "Крылья Советов" - 12-е (20 очков).

В следующем туре "Крылья Советов" ждет встреча с "Оренбургом". "Ахмат" сыграет с московским "Спартаком".

футбол РПЛ Ахмат Крылья Советов
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