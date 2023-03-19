"Ахмат" обыграл "Крылья Советов" в 20-м туре РПЛ
Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ахмат" (Грозный) победил соперников из самарских "Крыльев Советов" в матче 20-го тура Мир - Российской премьер-лиги.
Результат игры в Самаре - 1:0. Победу "Ахмату" принес гол Артема Тимофеева (46-я минута).
"Ахмат" занимает шестое место в чемпионате, набрав 32 очка. "Крылья Советов" - 12-е (20 очков).
В следующем туре "Крылья Советов" ждет встреча с "Оренбургом". "Ахмат" сыграет с московским "Спартаком".