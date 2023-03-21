Участниц ЧМ по боксу в Индии эвакуировали из отеля из-за землетрясения

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Боксеры, выступающие в Нью-Дели на чемпионате мира по боксу среди женщин, были вынуждены эвакуироваться с места проживания в связи с землетрясением сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

"В Нью-Дели незначительное землетрясение. Спортсменов эвакуировали из отеля", - говорится в сообщении.

В федерации при этом уточнили, что участницы ЧМ вскоре вернулись в номера.

Женский чемпионат мира по боксу проходит в Индии с 15 по 26 марта. Россиянки выступают в турнире под флагом РФ.