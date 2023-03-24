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"Адмирал" обыграл "Ак Барс" и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Адмирала" (Владивосток) обыграли соперников из казанского "Ак Барса" в пятом матче серии 1/4 финала Континентальной хоккейной лиги.

Игра в Казани завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей. Победу "Адмиралу" принесли шайбы Даниила Гутика (36) и Николая Чебыкина (38). "Ак Барс" ответил точным броском Александра Радулова (52).

Счет в серии до четырех побед - 3:2 в пользу "Ак Барса".

Следующий матч пройдет 26 марта во Владивостоке.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА.

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