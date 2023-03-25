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"Локомотив" обыграл ЦСКА и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" в субботу в Москве одержали победу над московским ЦСКА в пятом матче серии 1/4 финала Континентальной хоккейной лиги со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Победу "Локомотиву" принес гол Максима Березкина (52-я минута).

"Локомотив" сократил отставание от ЦСКА, счет в серии до четырех побед 3:2 в пользу московского клуба.

Шестая игра серии состоится 27 марта в Ярославле.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА.

хоккей КХЛ
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