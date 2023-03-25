"Локомотив" обыграл ЦСКА и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ
Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" в субботу в Москве одержали победу над московским ЦСКА в пятом матче серии 1/4 финала Континентальной хоккейной лиги со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
Победу "Локомотиву" принес гол Максима Березкина (52-я минута).
"Локомотив" сократил отставание от ЦСКА, счет в серии до четырех побед 3:2 в пользу московского клуба.
Шестая игра серии состоится 27 марта в Ярославле.
Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА.