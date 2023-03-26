Чемпион мира по фристайлу Павел Кротов умер на 31-м году жизни

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Победитель чемпионата мира по фристайлу в лыжной командной акробатике россиянин Павел Кротов скончался в возрасте 30 лет, сообщает пресс-служба Федерации фристайла России.

Кротов умер 25 марта, причины смерти не уточняются.

"Многим Павел запомнился как добрый, отзывчивый и храбрый человек. Коллектив Федерации фристайла России выражает глубокие и искренние соболезнования семье, близким и коллегам Павла Кротова", - говорится в сообщении.

Кротов - чемпион мира, призер ЧМ, победитель и призер этапов Кубка мира, участник зимних Олимпийских игр (2014 и 2018).