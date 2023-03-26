"Ак Барс" стал полуфиналистом Кубка Гагарина КХЛ
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" выиграл у владивостокского "Адмирала" в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.
Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) в пользу "Ак Барса".
В результате счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу клуба из столицы Татарстана. "Ак Барс" выходит в полуфинал Кубка Гагарина КХЛ и финал Восточной конференции, где сыграет с омским "Авангардом".