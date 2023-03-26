Поиск

"Ак Барс" стал полуфиналистом Кубка Гагарина КХЛ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" выиграл у владивостокского "Адмирала" в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) в пользу "Ак Барса".

В результате счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу клуба из столицы Татарстана. "Ак Барс" выходит в полуфинал Кубка Гагарина КХЛ и финал Восточной конференции, где сыграет с омским "Авангардом".

хоккей КХЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россиянка Демурчян выиграла золото ЧМ по боксу

Медведев предложил скорректировать правила выдачи Fan ID

Медведев предложил скорректировать правила выдачи Fan ID

Тухель сменил Нагельсмана на посту главного тренера "Баварии"

Тухель сменил Нагельсмана на посту главного тренера "Баварии"

Овечкин сократил до 73 голов отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

ВФЛА восстановила членство в World Athletics. Обобщение

ВФЛА восстановила членство в World Athletics. Обобщение

Роналду установил два рекорда мира в составе сборной Португалии

Сборная России по футболу сыграла вничью с Ираном в товарищеском матче

Сборная России по футболу сыграла вничью с Ираном в товарищеском матче

World Athletics восстановил членство ВФЛА после семилетнего отстранения

Иран - Россия. Онлайн

Иран - Россия. Онлайн

Клуб НХЛ "Чикаго" отказался от участия в ЛГБТ-акции из-за россиян

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });