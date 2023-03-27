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"Локомотив" обыграл ЦСКА и перевел серию плей-офф КХЛ в решающий седьмой матч

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" нанесли поражение соперникам из московского ЦСКА в шестом матче серии 1/4 финала Континентальной хоккейной лиги.

Игра в Ярославле завершилась с результатом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). Победу "Локомотиву" принесли голы Егора Аверина (4-я минута) и Александра Полунина (45). В составе ЦСКА отличился Максим Мамин (9).

"Локомотив" сравнял счет в серии до четырех побед - 3:3. Решающий седьмой матч серии пройдет в Москве 29 марта.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА.

хоккей ЦСКА Локомотив КХЛ
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