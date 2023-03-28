Экс-лыжница Шевченко выиграла второе золото чемпионата России по биатлону

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Наталия Шевченко, представляющая Свердловскую область, стала победительницей гонки преследования на проходящем в Ханты-Мансийске чемпионате России по биатлону.

Дистанцию 10 км она преодолела за 33 минуты 48,7 секунды.

Для Шевченко это вторая награда высшего достоинства на чемпионате. Ранее она выиграла спринт.

До 2022 года Шевчено специализировалась в лыжных гонках.

Второе место в женской гонке преследования заняла Екатерина Носкова (ХМАО-Югра), которая с тремя промахами финишировала спустя 1 минуту 5,4 секунды. Третьей стала Виктория Сливко (Тюменская область). Она также промахнулась три раза, а от Шевченко отстала на 1 минуту 12,8 секунды.

Мужскую гонку преследования (12,5 км) во вторник выиграл Эдуард Латыпов (Башкортостан). Время победителя – 36 минут 33,8 секунды. Он не смог поразить четыре мишени. Одну секунду ровно ему проиграл с четырьмя промахами Никита Поршнев (ХМАО-Югра). Третьим стал Максим Цветков (Санкт-Петербург) – 3,3 секунды отставания от победителя при одном неточном выстреле.