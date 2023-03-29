Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Masters в Майами

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над французом Кентеном Алисом в четвертом круге турнира категории Masters в Майами.

Итоговый счет матча – 6:4, 6:2 в пользу Медведева.

Россиянин в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает пятое место, Алис – 79-е.

Соперником Медведева в четвертьфинале будет 119-я ракетка мира американец Кристофер Юбэнкс.

Ранее Медведев дошел до финала турнира Masters в Индиан-Уэллсе, где он проиграл первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу. Выступлению в Индиан-Уэллсе предшествовали три подряд выигранных россиянином турнира - соревнования категорий ATP-250 в Катаре, ATP-500 в Роттердаме и Дубае.