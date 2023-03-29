Поиск

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Masters в Майами

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над французом Кентеном Алисом в четвертом круге турнира категории Masters в Майами.

Итоговый счет матча – 6:4, 6:2 в пользу Медведева.

Россиянин в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает пятое место, Алис – 79-е.

Соперником Медведева в четвертьфинале будет 119-я ракетка мира американец Кристофер Юбэнкс.

Ранее Медведев дошел до финала турнира Masters в Индиан-Уэллсе, где он проиграл первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу. Выступлению в Индиан-Уэллсе предшествовали три подряд выигранных россиянином турнира - соревнования категорий ATP-250 в Катаре, ATP-500 в Роттердаме и Дубае.

Даниил Медведев ATP Майами теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МОК выдвинул критерии для россиян и белорусов, ОКР счел это фарсом

МОК выдвинул критерии для россиян и белорусов, ОКР счел это фарсом

ОКР не согласился с критериями допуска россиян и белорусов до международных турниров

МОК выступил против участия россиян и белорусов в командных видах спорта

МОК отложил решение по допуску россиян до Олимпийских игр

МОК отложил решение по допуску россиян до Олимпийских игр

Бах счел возможным участие спортсменов из РФ в международных соревнованиях

Испанец Клотет возглавил футбольный клуб "Торпедо"

Испанец Клотет возглавил футбольный клуб "Торпедо"

"Локомотив" обыграл ЦСКА и перевел серию плей-офф КХЛ в решающий седьмой матч

Василий Кошечкин объявил о завершении карьеры

Путин поручил упростить использование системы Fan ID

Путин поручил упростить использование системы Fan ID

НОК Австралии допустит россиян к Олимпиаде в Брисбене

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });