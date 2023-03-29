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Карпин заявил, что пожалел о фразе про свое место в сборной

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признал, что фразу о своей должности – "не буду держаться за свое место" - ему следовало произнести иначе.

"Пожалел ли я, что так сказал? Наверное, да — следовало выразиться по-другому. Потому что к словам цепляются. Но посыл остался бы тем же самым: не держусь за место и готов к увольнению. Не только в сборной России, а везде: в "Ростове", в "Спартаке", где-то еще. У меня увольнений было достаточно", - приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".

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"Если работодатель решит тебя уволить — он это сделает. Не помню, кто именно сказал, что каждый тренер должен быть готов к отставке уже во время подписания контракта. Сто процентов! И никакой трагедии не произойдет. От этого никто не умрет: ни тренер, ни руководитель", - сказал главный тренер сборной России.

Ранее Карпин неоднозначно высказался в преддверии товарищеского матча с Ираком, заявив, что ему безразлично его будущее на посту главного тренера национальной команду и он "не будет держаться за свое место". Это вызвало критику со стороны министра спорта Олега Матыцина.

"Главный тренер сборной России по футболу - это не просто лицо команды, это лицо страны. Тренер учит схемам и тактике игры, дисциплине, но главное - является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения. Каждое сказанное слово дает соответствующий настрой спортсменам и миллионам российских болельщиков. Чтобы спортсмены с гордостью выходили на каждый матч и выкладывались по максимуму за российский флаг. Выражение безразличия в спорте - дорога в никуда", - сказал Матыцин.

"Поэтому надо четко определиться: ты с нами - командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе" - добавил министр.

Карпин был назначен главным тренером сборной России летом 2021 года. Ранее национальной командой России руководил Станислав Черчесов. В настоящий момент сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях и проводит серию товарищеских матчей с азиатскими командами. В воскресенье она примет на своем поле сборную Ирака.

Валерий Карпин футбол Ростов
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