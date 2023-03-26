Матыцин упрекнул Карпина за слова о нежелании цепляться за работу в сборной

Валерий Карпин Фото: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Министр спорта России Олег Матыцин осудил главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина за высказанное безразличие к своей работе в национальной команде, сообщает пресс-служба минспорта.

"Главный тренер сборной России по футболу - это не просто лицо команды, это лицо страны. Тренер учит схемам и тактике игры, дисциплине, но главное - является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения. Каждое сказанное слово дает соответствующий настрой спортсменам и миллионам российских болельщиков. Чтобы спортсмены с гордостью выходили на каждый матч и выкладывались по максимуму за российский флаг. Выражение безразличия в спорте - дорога в никуда", - сказал Матыцин.

"Поэтому надо четко определиться: ты с нами - командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе" - добавил министр.

Ранее Карпин неоднозначно высказался в преддверии товарищеского матча с Ираком, заявив, что ему безразлично его будущее на посту главного тренера национальной команду и он "не будет держаться за свое место".

Карпин был назначен главным тренером сборной России летом 2021 года. Ранее национальной командой России руководил Станислав Черчесов. В настоящий момент сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях и проводит серию товарищеских матчей с азиатскими командами. В воскресенье она примет на своем поле сборную Ирака.