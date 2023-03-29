Гонорарный фонд турнира Борцовской лиги Поддубного в Алма-Ате составит 20 млн рублей

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Ведущие борцы мира поборются за призовой фонд в размере 20 млн рублей турнира Борцовской лиги Поддубного (Poddubny Wrestling League), который пройдет 26 апреля в Алма-Ате, сообщают организаторы соревнования.

"Общий призовой фонд турнира составит около 20 млн рублей. За 2022 год общие выплаты призовых на турнирах PWL составили 74,3 млн рублей. В этом году мы планируем, что призовой фонд будет не меньше", - рассказал исполнительный директор Poddubny Wrestling League (Борцовская лига Поддубного) Юрий Федоров.

В программе PWL-4 планируется более десяти схваток лучших борцов мира в вольной, женской и греко-римской борьбе. Главным поединком вечера станет долгожданное противостояние лучших борцов мира в весе до 77 кг (греко-римская борьба): двукратный олимпийский победитель, трехкратный чемпион мира, чемпион PWL Роман Власов (Россия) встретится с действующим чемпионом мира, серебряным призером Олимпиады Акжолом Махмудовым (Кыргызстан).

Четвёртый турнир Poddubny Wrestling League состоится в Алматы 26 апреля. В турнире также примут участие борцы из России, Казахстана, Индии, Кубы, Японии и других стран.