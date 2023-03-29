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Спортсмены из России, Франции, Польши провели митинг в поддержку олимпийского бокса

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Более 500 боксеров, тренеров и единомышленников собрались перед штаб-квартирой Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне, чтобы выступить за олимпийское будущее бокса под руководством IBA.

Акцию в рамках кампании Stand for Boxing возглавила чемпионка мира и Олимпийских игр из Франции Эстель Моссели. В ней приняли участие спортсмены и тренеры, в частности, из России, Казахстана, Франции, Швейцарии, Польши, Германии и Италии.

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"Это отличная возможность для бокса продемонстрировать нашу страсть к спорту. Мы хотим подчеркнуть важность совместной работы IBA и МОК во благо спортсменов", - сказала Моссели, слова которой предоставили "Интерфаксу" организаторы акции.

Мечта стала для меня реальностью в 2016 году, когда я стал олимпийской чемпионкой. Я призываю МОК не разрушать мечту многих боксеров, которые делают все возможное, чтобы стать частью Олимпийского движения. И я искренне надеюсь, что всем сторонам, участвующим в принятии решения по этому вопросу, удастся найти решение, в основе которого лежит олимпийское будущее бокса", - добавила она.

"Мы все наблюдаем активную трансформацию IBA за последние 2 года - организация действительно стала боксерским домом для каждого спортсмена и члена боксерского сообщества. Пришло время обеспечить признание этого прогресса Международным олимпийским комитетом (МОК). Настало время, когда решения о будущем бокса принимаются на основе тесного сотрудничества и открытых дискуссий с IBA и боксерским сообществом", - заявила немецкая спортсменка Зейна Нассар.

Волна мирных протестов началась в прошлом году, когда легендарный боксер Рой Джонс-младший провел в Лозанне перед Олимпийским музеем мирную демонстрацию под лозунгом "Нет Олимпиады без бокса".

Членство IBA в МОК было приостановлено в 2019 году. Международную ассоциацию бокса возглавляет россиянин Умар Кремлев.

IBA МОК бокс Лозанна
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