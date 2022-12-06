МОК не стал отменять санкции против Международной ассоциации бокса

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не отменять санкции, введенные против Международной ассоциации бокса (IBA), введенные в 2019 году, заявил спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл.

"Мы выразили президенту IBA Умару Кремлеву нашу обеспокоенность по поводу его управления, а также финансовых процессов. Изменений, необходимых для снятия отстранения, мы не наблюдаем, поэтому оно остается в силе", - сказал Макконнелл на пресс-конференции во вторник.

Членство IBA в МОК было приостановлено в 2019 году. Международную ассоциацию бокса возглавляет россиянин Умар Кремлев.